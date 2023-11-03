Tahmini Okuma Süresi: dakika

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3 Kasım Cuma günü için il il hava tahminlerini paylaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yerel olmak üzere aralıklarla görülmesi beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların; bu akşam saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Uşak, Denizli, Kütahya ve Tekirdağ'ın doğusunda, gece saatlerinde Adana'nın kıyı kesimleri, Osmaniye'nin güneyi ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde, yarın (Cuma) Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Şırnak, Diyarbakır, Batman, Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının yağışlı hava ile birlikte biraz azalacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji’nin tahminlerine göre Çorum'da 3 Kasım Cuma günü sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı bir havanın etkili olması bekleniyor. Çorum'da bugün için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre en yüksek sıcaklık 20 derece, en düşük sıcaklık ise 8 derece olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Çorum, 3 Kasım Cuma günü sağanak yağışların etkisi altında olacak. Gün boyu sürecek yağışlar nedeniyle Çorumluların dışarı çıkarken yanlarında şemsiye bulundurmaları öneriliyor.