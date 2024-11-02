Edinilen bilgiye göre, İl dışından getirilen uyuşturucu maddelerin Osmancık'ta satıldığı bilgisine ulaşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri

8 farklı ev ve eklentilerine eş zamanlı operasyonu düzenledi. Şüphelilerin ev ve eklentileri ile araçlarında yapılan aramalarda çok miktarda skunk, metamferamin, bonzai, extasy, lilika geçirildi. Operasyonlarda 8 kişiyi gözaltına alan jandarma ekipleri yapılan sorgulamanın ardından 2 kişiye Adliye'ye sevk ettiler. Cumhuriyet savcısı tarafından ifadeleri alınan iki zanlıdan birisi sevk edildikleri mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken Ç. D. adlı zanlı ise tutuklanarak Çorum L tipi kapalı cezaevine sevk edildi.

Editör: İHA AJANS