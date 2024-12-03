İl Genel Meclisi’nin Aralık ayı ikinci oturumu Muhammed Fatih Temur’un başkanlığında toplandı.

Gündem maddelerinin görüşülerek oylandığı toplantıda Çevre Sağlık Komisyonu’nun maden ocaklarıyla ilgili hazırladığı rapor, meclis üyelerinin bilgisine sunuldu.

Komisyon Başkanı Mehmet İpek, Çorum’da 118 işyeri açma ve çalışma ruhsatlı maden ocağı işletmesinin bulunduğunu belirterek, bunlardan 20 tanesinin kum-çakıl 20, 22 tanesinin tuğla-kiremit, 41 tanesinin kalker-taş, 7 tanesinin mermer, 4 tanesinin tuz, 8 tanesinin alçı taşı-cips, 10 tanesinin kömür-linyit, 8 tanesinin de ise krom-bakır ve mangan ocağı olduğunu söyledi.

İpek, işletmelerin 43’ünün kamu kurum ve kuruluşlarına, 75’inin ise özel kişilere ait olduğunu bildirdi.