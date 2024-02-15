On bir ayın sultanı Ramazan ayı iftar ve sahur sofralarının olmazsa olmazı pidenin, Ramazan ayının başlayacağı 11 Mart’ta zamlı satılacağı öğrenildi. Önümüzdeki hafta açıklanacak 200 gram pidenin 13 TL'den satılması bekleniyor. Geçen sene 200 gram tekli pide 7,5 TL'den satılıyordu.

GİRDİLER YÜZDE 100 ARTTI

Ramazan pidesine zam yapmaya hazırlanan fırıncıların İstanbul, Ankara gibi büyükşehirleri beklediği öğrenildi. Ramazan pidesi maliyetlerinde işçi maliyetlerinin un maliyetlerini geçtiğini belirten fırıncılar, “Akaryakıt fiyatlarındaki artış ve diğer girdiler zammı kaçınılmaz kılıyor. Unun çuvalı, susam, maya fiyatları geçen yıla göre yüzde yüzden daha fazla artış gösterdi.” dedi.