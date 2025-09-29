Bahçelievler Mahallesi Çamlık Caddesi’nde polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan hafif ticari araç, kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı.
Araç sürücüsüne alkollü araç kullanmak, dur ihtarına uymamak ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçlarından toplam 51 bin 157 lira ceza kesildi.
Sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konulurken, araç da trafikten men edildi
Rekabet Kurulu, beyaz et sektöründe faaliyet gösteren 13 firmaya 3,7 milyar lira ceza verdi
Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK