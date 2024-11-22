Program kapsamında, katılımcılar temizlik, bakım ve onarım işleri gibi çeşitli görevlerde deneyim kazanacak. Program 2 Aralık 2024 Pazartesi günü başlayacak ve 27 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.

Programın Detayları ve Çalışma Koşulları

İŞKUR’un yaptığı açıklamaya göre, katılımcılar ilk 4 hafta boyunca haftada 5 gün, ardından haftada 3 gün çalışacak. Çalışma günleri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından belirlenecek. Program süresince çalışılan her gün için günlük net 833 TL cep harçlığı ödenecek. Ayrıca, katılımcıların iş kazası, meslek hastalığı ve genel sağlık sigortası İŞKUR tarafından karşılanacak.

Başvuru Tarihleri ve Şartlar

Program için başvurular 22-26 Kasım 2024 tarihleri arasında alınacak. Başvurular, İŞKUR’un resmi web sitesi üzerinden online olarak yapılabileceği gibi, ALO-170 iletişim hattı üzerinden de gerçekleştirilebilecek. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, program numarasını (2954) girerek işlem yapabilirler.

Katılımcılar noter huzurunda yapılacak kura çekilişiyle belirlenecek. Çekiliş 29 Kasım 2024 Cuma günü saat 10:00’da İŞKUR İl Müdürlüğü’nde gerçekleştirilecek.

Kimler Başvuru Yapabilir?

Programa başvuru için İŞKUR’un belirlediği şartlar şu şekilde:

18 yaşını doldurmuş ve İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak.

Yaşlılık (emekli) ve malullük aylığı almıyor olmak.

Son bir ay içinde 5510 sayılı Kanunun 4. maddesi kapsamında sigortalı olmamak.

Başvuru adresinde ikamet edenlerin aylık toplam kazancı, net asgari ücretin iki katını aşmamalı.

Terör örgütleriyle bağlantısı bulunmamak.

Öncelikli Değerlendirme Grupları

Programa katılımcıların belirlenmesinde, özel politika kapsamındaki gruplar öncelikli değerlendirilecek. Bu gruplar arasında:

Kadınlar, engelliler, eski hükümlüler, terörle mücadelede yaralananlar ve Hane Bazlı İzleme Sistemi kapsamındaki kişiler yer alıyor.

Başvuru için Önemli Tarihler

Başvuru Tarihi: 22-26 Kasım 2024

Kura Çekilişi: 29 Kasım 2024

Program Başlangıcı: 2 Aralık 2024

Program Bitişi: 27 Haziran 2025