A.C.D. idaresindeki 55 AOA 736 plakalı otomobil, Çevreyolu Bulvarı’nda Samsun istikametine seyir halindeyken kontrolden çıkarak orta refüje çarptı. Devrilen otomobil karşı şeride geçerek yaklaşık 200 metre sürüklendi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan E.K.G. ve E.T. yaralandı. Ters dönen araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.