Çorum Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, 29 Ocak itibarıyla 8A, 8C ve 8D numaralı otobüs hatlarının güzergahlarında bazı düzenlemeler yaptı. Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, üç otobüs hattında düzenleme yaptıklarını belirterek, “29 Ocak 2024 tarihi itibarı ile 8A hattımız ayrılmıştır. 8A hattımız direkt Çorum Sanayi Sitesi’ne hizmet verecek. 8C hattımız Şehirlerarası Otobüs Terminali’nden hareket ederek, Buharaevler ve Ulukavak istikametine hizmet verecek. 8D hattımız da Şehirlerarası Otobüs Terminali’nden hareket ederek, Gülabibey ve Mimarsinan istikametine, oradan da Ata Caddesi, Kafkasevler Camii, Kapaklı ve Bağcılar’a saatte 4 sefer olarak hizmet vermeye başladı. Bu yeni düzenlemeyle Kapaklı ve Bağcılar bölgelerine sefer sayılarını da artırdık” ifadelerini kullandı.

Yapılan yeni düzenlemeyle söz konusu hatlardaki seferler şöyle:

"8A numaralı hat otobüs güzergahı: Çorum Sanayi Sitesi-İkbalkent. 8C numaralı hat otobüs güzergahı: Şehirlerarası Otobüs Terminali-Buhara-Ulukavak. 8D numaralı hat otobüs güzergahı:l Şehirlerarası Otobüs Terminali-Gülabibey-Mimarsinan."