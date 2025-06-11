Valilikten yapılan açıklamada, sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte orman yangınlarının ortaya çıkabileceği belirtilerek, ormanların korunması için gerekli tedbirlerin alınacağı vurgulandı.

Karara göre, sadece orman işletme müdürlükleri tarafından izin verilen ormancılık faaliyetleri ve görevlendirilmiş yetkililer ormanlara giriş yapabilecek. Sahipsiz hayvanlarını beslemek isteyen vatandaşların ise ilgili orman işletme şefliklerinden izin almaları gerekiyor.

Ayrıca, kiralanan piknik ve mesire alanlarının işletmecileri, orman yangınlarına karşı gerekli tüm önlemleri almakla yükümlü olacak. Piknik alanlarında dilek feneri, meşale ve havai fişek kullanımı kesinlikle yasaklandı. Bu alanlarda alınan tedbirler orman teşkilatı tarafından yakından takip edilecek.

Kararda ayrıca, orman kenarında mola vermek, piknik yapmak, mangal ve ateş yakmak, ATV, UTV ve motosiklet kullanmak yasaklandı. Orman içi ve çevresindeki köylerde anız, bağ-bahçe ve tarla temizliği sırasında yapılan yakımlar da yasak kapsamına alındı.

Sanayi kuruluşları ve tesisler, yangın riskine karşı tüm önleyici tedbirleri almakla yükümlü tutulurken, enerji nakil hatlarının bakımı ve yangın riskinin önlenmesi için ilgili kuruluşların tedbirler alması ve gerektiğinde enerji kesintisi uygulaması kararlaştırıldı.

Belediyeler ise orman kenarlarında çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak, yangın söndürme ekipmanlarını hazır bulunduracak.

Valilik, denetimlerin İlçe Kaymakamlıkları ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda, kolluk kuvvetleri ve orman teşkilatı ekiplerince sıkı şekilde yapılacağını belirtti. Karara uymayanlara ise Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu kapsamında idari ve adli işlemler uygulanacak.

Çorum Valiliği, orman yangınlarının önlenmesi için alınan bu kararın il genelinde titizlikle uygulanacağını duyurdu.

Editör: Haber Merkezi