Sağlık Bakanlığı, Çorum'da 91 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. KPSS şartı olmaksızın, en az ilköğretim mezunları arasından yapılacak olan bu alımlar İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek.

Yapılan duyuruya göre, 91 sürekli işçi kadrosu için adaylar, belirlenen tarihler arasında İŞKUR'un elektronik platformu üzerinden başvurularını yapabilecek.

Sağlık sektöründe çalışmak isteyen Çorumlular, Sağlık Bakanlığı'nın kura yöntemiyle yapacağı 91 işçi alımı için başvurularını hazırlıyor. Elektrikçiden güvenlik görevlisine, temizlik görevlisinden klinik destek elemanına kadar çeşitli kadrolar için alımlar gerçekleştirilecek.

Ne Zaman Başvurulabilir?

23 Şubat'ta başlayan başvuru tarihi 27 Şubat'ta sona erecek. Çorum'da adaylar İŞKUR resmi web sitesi üzerinden başvurularını yapabilecekler.