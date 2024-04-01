Alınan bilgiye göre Laçin ilçesi Gözübüyük Köyü’nde Mehmet G, Selahattin K. ve Aykut K. arasında muhtarlık seçimleri nedeni ile tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Aykut K., yanında bulunanlarla birlikte Mehmet G. ve Selahattin K.’yı darp etti.

Kavganın ihbarı üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olaya jandarma ekiplerince müdahale edilirken taraflardan yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mehmet G.’nin acil ameliyata alındığı öğrenildi.

Editör: Haber Merkezi