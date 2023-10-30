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GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRÜ YURDA GİTTİ

Olay sonrasında Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar yurda giderek incelemelerde bulundu. Öğrencileri sakinleştirmeye çalışan İl Müdürü Çağlar, “Asansör işini bu hafta hep birlikte çözeriz. Yarından itibaren buradayız” şeklinde açıklamalarda bulundu.



İLLA BİRİNİN ÖLMESİ Mİ GEREKİYOR?

Öğrenciler, Müdür Çağlar’a “İlla birinin ölmesi mi gerekiyor? Gecenin 12’sinde ailelerimiz bu endişeyi yaşamak zorunda mı? Kendi çocuğunuz söz konusu olsa bu kadar rahat olabilir misiniz?” diyerek tepki gösterdi.

Çorum’da kız öğrenci yurdunda arızalanan asansörde 6 öğrencinin mahsur kalmasına tepki gösteren yüzlerce öğrenci protesto düzenleyip, yurt bahçesinde slogan attı.

Olay, gece saatlerinde Mimarsinan Mahallesi Erzurum Dede 38. Sokak üzerindeki KYK İskilipli Atıf Hoca Kız Öğrenci Yurdu’nda meydana geldi.

PROTESTO ETTİLER

Yurtta gece saatlerinde arızalanan asansörde isimleri henüz öğrenilemeyen 6 öğrenci mahsur kaldı. Öğrencilerin yardım çığlıkları sonrası yurt görevlileri çalışma başlatırken, arkadaşları da yardıma koştu. Yurt görevlilerinin çalışması sonucu, asansörde mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı.

Asansörde kalan öğrencilerin fenalık geçirmesi üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Fenalaşan öğrencilere 112 ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldı.

Olaya tepki gösteren yüzlerce öğrenci, bahçede toplanarak yaşanan olayı protesto etti.

Yurt bahçesinde toplanan öğrenciler “susma sıra sana gelecek”, “yönetim istifa” şeklinde sloganlar attı.

ASANSÖRÜN ARIZASI İLK DEĞİL

Yurtta kalan öğrenciler, KYK İskilipli Atıf Hoca Kız Öğrenci Yurdu’nda asansörün geçtiğimiz haftalarda da sık sık arızalandığını belirterek, duruma tepki gösterdikleri için haklarında tutanak tutulduğunu ifade etti.