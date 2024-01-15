Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü Çorum ve bölgesinde yağıştan sonra rüzgâr ve kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.

Bölgede genellikle güneyli yönlerden esmesi beklenen rüzgârın, Çorum, Samsun, Tokat, Sinop, Kastamonu ve Amasya çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Rüzgâr ve yer yer kuvvetli fırtınanın yarın gece 00.00'da başlayıp, akşam 21.00'a kadar devam etmesi bekleniyor.