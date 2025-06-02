Her yıl milyonlarca Müslüman, bayram sabahı camilere akın ederken, “Çrum'da’de Kurban Bayramı namazı saat kaçta?” sorusu da vatandaşlar tarafından sıkça soruluyor. 2025 Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi gününe kadar devam edecek. İşte Kocaeli bayram namazı vakti ve detaylı bilgiler…

ÇORUM KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAATİ 2025

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 2025 yılı bayram namazı saatlerine göre, Çorum'da Kurban Bayramı namazı 6 Haziran 2025 Cuma sabahı saat 05:45’te kılınacak.

2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri

İstanbul: 06:08

Ankara: 05:55

İzmir: 06:22

Adana: 05:52

Amasya: 05:41

Antalya: 06.11

Bursa: 06:10

Eskişehir: 06:05

Kırıkkale: 05:53

Ordu: 05:32

Tunceli: 05:30

Not: Tüm iller için detaylı bayram namazı saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden öğrenilebilir.

