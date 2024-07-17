Çorum’da konut satışları 3 yıldır azalmaya devam ediyor.

2010’lu yıllarda 8 bin ve üzerinde konut satışının olduğu ve 2022 de ise yıllık 9 bin 305 ile rekor kırılan Çorum’da 2023 yılının tamamında 7 bin 455 konut satılırken, 2024 yılının ilk 6 ayında ise 2 bin 924 konut satışı oldu.

Türkiye genelinde konut satışları Haziran’da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 azalarak 79 bin 313 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2024 Haziran ‘Konut Satış İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 azalarak 79 bin 313 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 13 bin 25 ile İstanbul, 6 bin 866 ile Ankara ve 4 bin 361 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 34 ile Ardahan, 40 ile Hakkari, 44 ile Tunceli ve Bayburt oldu.

Konut satışları 6 aylık dönemde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 azalışla 545 bin 74 oldu. Ülke genelinde ipotekli konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,4 azalış göstererek 6 bin 813 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 8,6 olarak gerçekleşti. Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 57,7 azalışla 51 bin 415 oldu.

Haziran ayındaki ipotekli satışların, bin 547'si; Ocak-Haziran dönemindeki ipotekli satışların ise 12 bin 176'sı ilk el satış olarak gerçekleşti. Diğer satış türleri sonucunda 72 bin 500 konut el değiştirdi Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,1 artışla 493 bin 659 oldu.

İlk el konut satış sayısı 25 bin 425 olarak gerçekleşirken ikinci el konut satışlarında 53 bin 888 konut el değiştirdi. Yabancılara ise Haziran ayında bin 440 konut satıldı. Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı Haziran ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 332 ile Rusya Federasyonu, 156 ile İran ve 102 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı.

Çorum’da 2024 yılı Haziran ayında 527 konut satılırken, aynı ayda Samsun’da Bin 449 adet, Tokat’ta 507 ve Amasya’da ise 384 konut satışı gerçekleşti.

Çorum’da Ocak ayında 439, Şubat ayında 462, Mart ayında 494, Nisan ayında 440, Mayıs ayında 562 ve Haziran ayında ise 527 olmak üzere ilk 6 ayda 2 bin 924 konut satışı oldu. Haziran’da satılan 527 konutun 50 adedi ipotekli satış, 477’si diğer satış türlerinden oldu. 206 konut ilk el satış olurken, 321 konut ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Editör: NURDAN AKBAŞ