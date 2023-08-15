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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 Temmuz ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde Temmuz ayında 109 bin 548 konut satıldı. Türkiye genelinde konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre % 16,7 arttı.

Çorum’da ise 2023 Temmuz ayında 763 konut satılırken, bir önceki yılın aynı ayında 667 konut, Haziran ayında ise 448 konut satıldı.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Samsun’da 2023 Temmuz ayında 2 bin 86, Tokat’ta 618, Amasya’da ise 477 konut satıldı.

TÜRKİYE GENELİNDE TEMMUZ’DA 109.548 KONUT SATILDI

Türkiye genelinde konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %16,7 artarak 109 bin 548 oldu. Konut satışlarında İstanbul 15 bin 724 konut satışı ve %14,4 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 9 bin 688 konut satışı ve %8,8 pay ile Ankara, 5 bin 203 konut satışı ve %4,7 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 27 konut ile Ardahan, 40 konut ile Hakkâri, 91 konut ile Tunceli oldu.