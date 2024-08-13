Türkiye’de yaşanan yüksek enflasyon ve konut fiyatlarındaki aşırı artışlar nedeni ile 2024 yılında sürekli azalan konut satış oranlarında toparlanma başladı.

Türkiiye genelinde konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16 artarak 127 bin 88 olurken, Çorum’da da geçen yılın aynı dönemine göre biraz düşüş olsa da Temmuz’da 689 konut satışı yapıldı. Temmuz ayında Samsun’da 2 bin 398, Tokat’ta 633, Amasya’da ise 607 konut satıldı. Çorum’da Temmuz ayında 689 konut satılırken, Ocak-Temmuz döneminde ise konut satışı 3 bin 613’e ulaştı. 2023 yılı toplamında ise Çorum’da 7 bin 455 konut satılmıştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2024 yılı Temmuz ayı Konut Satış İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, ülke genelinde konut satışları Temmuz’da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16 artarak 127 bin 88 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 19 bin 47 ile İstanbul, 11 bin 364 ile Ankara ve 6 bin 659 ile Antalya olurken, en az olduğu iller sırasıyla 61 ile Ardahan, 64 ile Hakkari ve 77 ile Bayburt oldu.

Konut satışları Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 azalışla 672 bin 162 olarak gerçekleşirken, ipotekli konut satışları Temmuz’da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,9 azalışla 11 bin 496 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 9,0 oldu. Ocak-Temmuz döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 53,8 azalışla 62 bin 911 oldu.

Temmuz ayındaki ipotekli satışların, 2 bin 786'sı; Ocak-Temmuz dönemindeki ipotekli satışların ise 14 bin 962'si ilk el satış olarak gerçekleşti. Diğer satış türleri sonucunda 115 bin 592 konut el değiştirdi. İlk el konut satış sayısı 40 bin 784 olarak gerçekleşti. İkinci el konut satışlarında 86 bin 304 konut el değiştirdi.

Editör: NURDAN AKBAŞ

Yabancılara Temmuz ayında 2 bin 350 konut satışı gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Temmuz döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 42,0 azalarak 12 bin 811 oldu. Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı. Temmuz ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 485 ile Rusya Federasyonu, 171 ile Ukrayna ve 162 ile Almanya vatandaşlarına yapıldı.