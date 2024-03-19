İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, Çorum’da partisinin adayı Ahmet Ertekin için destek istedi.

Saat Kulesi Hürriyet Meydanı’nda vatandaşlarla sohbet eden emeklilerin sıkıntılarına kulak veren Kürşat Zorlu, 31 Mart’tan sonra 4 yıl seçim olmadığını hatırlatarak, yerel seçimlerde iktidara uyarı yapılması gerektiğini söyledi.

Vatandaşlarla sohbetinin ardından basın açıklaması yapan Kürşat Zorlu, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nü kutladı. Türk milletinin en zor zamanlarda en meşakkatli dönemlerde zorluklardan çıkmayı başarmış yegane milletin adı olduğunu ifade etti.

Kürşat Zorlu, “Ülkemiz gerçekten zor bir dönemeçten geçiyor, o günün koşulları elbette farklıydı bugün ise kendi içimizde Türk milletinin dirliğini, huzurunu, mutluluğunu sarsabilecek bazı gelişmeler ve hatalarla karşı karşıyayız. Biz İYİ Parti olarak yapıcı muhalefet anlayışımızla siyasi iktidarın hatalarına, bir daha yapmaması için düzeltmesi için önerilerimizle, projelerimizle Melis’teki pek çok önerge ve teklifimizle sizlerin sesi olmaya çalıştık.” dedi.

“EMEKLİ GEÇİNEMİYOR”

Seçimlerin belediye başkanı seçmenin ötesinde olduğunu kaydeden Zorlu, 4 yıl daha seçim olmayacağını hatırlatarak şunları söyledi: “2028’de genel seçimler var ancak elbette pek çoğunuz farkındasınız, başta emeklilerimiz bakın bugün Türkiye’de öyle bir topluluk meydana getirildi ki milyonlarca emekli maaşı alan emekçiler topluluğu. Niye? Yıllarca çalışıp prim ödemiş, insanlarımız bir yaşa gelip emekli olmuş bugün dinlenip bu uzun yılların çilesinin, sıkıntısının, çalışma yaşamının üzerinden huzurla evinde oturup dinlenmesi gerekirken emeklimiz yeni iş arayışında, yeni işlerde çalışmaya başladı. Bu şekil yüz binlerce emeklimiz var. Maalesef hayat pahalılığının ortaya çıkardığı sarmal bir yandan da siyasi iktidarın kaynaklarımızı iyi bölüştürememesi, yanlış projelerle bakın otoyolunda otomobil geçmeye kimi köprüler. Uçak inmeyen kimi havalimanları yapıldı. Ancak bugün 10 bin TL alan ki bundan daha düşük alan bazı insan gruplarımız da var. Başta mesela engelliler, yaşlı, muhtaç durumda olan insanlarımız. Daha düşük emekli aylığı alıyor. Fakat dokuz milyon emeklimiz bugün açlık sınırının altında bir ücretle yaşamaya mahkum ediliyorsa burada bir sorun var.”

“ÇİFTÇİ NASIL ÜRETSİN?”

2021 Eylül ayında mazotun 8 lira, doların 7 lira olduğunu hatırlatan Zorlu, iktidarın bir inat uğuruna bazı kararlar aldığını ve ülkedeki problemlerin bir kartopu gibi büyüdüğünü söyledi. Mazotun bugün 45 liraya, doların 33 liraya dayandığını belirten Zorlu, seçimlerden sonra neler olacağını hepimizin az buçuk tahmin edebildiğini dile getirdi.

Bir çiftçinin traktörünün deposunu 450-500 liraya doldurabildiğini ifade eden Zorlu “Köylerimiz boşalıyor, tarımımız yok oluyor. Üretici nasıl üretsin. Ve biz bu gerçekleri söylediğimiz için sizleri vatandaşlarımızı, insanlarımızı tırnak içinde tahrik ettiğimiz iddiasıyla karşılaşıyoruz. Arkadaşlar demokraside böyle bir şey olabilir mi? Siz bize ne için yetki veriyorsunuz? Sizin sesinizi daha iyi duyurmamız için bu yetkiyi veriyorsunuz. Bunun için biz Türkiye Büyük Millet Meclisindeyiz. Eğer bu görevi yapamayacaksak varsın yok olsun böyle siyaset değerli arkadaşlar biz yapacağız, kararlıyız. İYİ Parti olarak bu sesi her yerde duyurmaya devam edeceğiz inşallah.” ifadesini kullandı.