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11.Çorum Kitap Kültür Günleri 24 Kasım-03 Aralık 2023 tarihlerinde 80 yayınevi ve 80 yazarın katılımıyla gerçekleştirilecek. Kitap Kültür Günleri’nde kitap satış stantları, yazarların söyleşileri ve imza günleri yer alacak.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 11. Kitap ve Kültür Günleri’nin yapılacağı TSO Fuar Merkezi’ndeki hazırlıkları inceledi. Başkan Aşgın, “Bölgenin en büyük kitap fuarlarından birine ev sahipliği yapacak alanda hazırlıklar son aşamaya geldi.” dedi.

11. Çorum Kitap ve Kültür Günleri etkinliğinin, 24 Kasım Cuma günü saat 14.00 TSO Fuar Merkezi’nde açılacağını belirten Başkan Aşgın, “10 gün boyunca 10.00 ile 20.00 saatleri arasında kitapseverlerin ziyaretine açık olacak. Her geçen yıl çok daha güzelini yapıyoruz. Bu anlamda da Türkiye’de en iddialı kitap fuarlarını şehrimizde yapmaya başladık. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 150 bin kişi kitap fuarını ziyaret etmişti. Bu yıl daha fazla ziyaretçinin fuarımızı ziyaret edeceğini bekliyoruz. Bütün hemşehrilerimizi kitap kültür günlerine bekliyoruz.” diye konuştu.

Öğrencilere kitap kuponu hediye edilecek

Çorum Belediyesi bu yıl da kitap fuarını ziyaret eden öğrencilere kitap kuponu hediye edecek. Fuarı gezen öğrenciler Çorum Belediyesi’nin verdiği hediye kitap çekleri ile alışveriş yapabilecekler. Başkan Aşgın, 20 bin öğrenciye 50 TL’lik olmak üzere toplam 1 milyon TL değerinde kitap kuponu hediye edeceklerini duyurdu.

Devlet arşivlerindeki Çorum fotoğrafları sergilenecek

Öte yandan fuarın ilk gününde “Cumhuriyetimizin ilk yıllarında Çorum” konulu fotoğraf sergisinin açılışı yapılacak. Başkan Aşgın “Devlet arşivlerine giren ve bu güne kadar hiçbir yerde yayınlanmayan Çorum’a dair 50 fotoğrafların yer alacağı serginin açılışı da Cuma günü saat 14.00’te gerçekleşecek.” dedi.