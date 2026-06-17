ÖZEL HABER

Türkiye genelinde kene kaynaklı Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakaları artış gösterirken, Çorum'da da kene ısırmasına bağlı hastane başvuruları sürüyor. Edinilen bilgilere göre, bu yıl kentte 11 kişi kene ısırması şüphesiyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, başvuran hastalardan 3'ünde KKKA tanısının doğrulandığını, 4 kişinin ise KKKA şüphesiyle tedavi gördüğünü açıkladı. Böylece kentte toplam 7 kişinin hastanede gözetim ve tedavi altında bulunduğu bildirildi.

TÜRKİYE GENELİNDE ÖLÜMLER ARTIYOR

Türkiye'de havaların ısınmasıyla birlikte özellikle kırsal ve ormanlık alanlarda kene vakaları yeniden gündeme gelirken, bu yıl Tokat, Konya, Yozgat ve Sivas'ta KKKA nedeniyle can kayıpları yaşandı. En fazla ölüm ise Sivas'ta görüldü. Sivas'ta KKKA şüphesiyle tedavi gören 26 kişiden 5'i hayatını kaybederken, 9 kişinin tedavisi devam ediyor.

ÇORUM'DA CAN KAYBI YOK

Çorum'daki son durumu değerlendiren Prof. Dr. Sinan Zehir, kentte şu ana kadar keneye bağlı herhangi bir can kaybının yaşanmadığını belirterek, hastaların tedavilerinin sürdüğünü ifade etti.

Havaların bu yıl geç ısınmasının vaka sayılarının sınırlı kalmasına katkı sağlamış olabileceğini dile getiren Zehir, sıcaklıkların artmasıyla birlikte vatandaşların daha dikkatli davranmaları gerektiğini vurguladı.

"HEMEN HASTANEYE BAŞVURUN"

Vatandaşlara önemli uyarılarda bulunan Zehir, açık alan ve kırsal bölgelere gidenlerin pantolon paçalarını çoraplarının içine sokmalarını, vücudu örten kıyafetler giymelerini ve kenelerin kolay fark edilebilmesi için açık renkli giysileri tercih etmelerini önerdi.

Araziden döndükten sonra özellikle koltuk altı, kasık bölgesi ve diz arkası gibi bölgelerin mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini belirten Zehir, vücutta kene görülmesi halinde vatandaşların kendi imkanlarıyla müdahale etmemesi ve en yakın sağlık kuruluşuna başvurması gerektiğini sözlerine ekledi.