Çorum il merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce yürütülen görevler kapsamında; haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan ve kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.

29 Aralık 2025-5 Ocak 2026 tarihleri arasında haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 2’si hırsızlık ve 2’si dolandırıcılık suçları olmak üzere toplamda 22 şahıs yakalandı.

Ayrıca ilimizde haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 2 kadın ve 3 erkek şahıstan 2 kadın ve 2 erkek bulunurken, 1 erkek şahsın aranma çalışmasının devam ettiği bildirildi.

Muhabir: Haber Merkezi