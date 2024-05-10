Dağlı, Valilikte düzenlediği basın toplantısında, kentte huzur ve asayişi sağlamak amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca son 1 ayda yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

Çorum'da son bir ayda asayiş birimlerince 143 şok ile 5 geniş katılımlı huzur uygulaması gerçekleştirildiğini, 188 bin 760 kişiye kimlik kontrolü yapıldığını dile getiren Dağlı, hakkında yakalama kararı bulunan 431 kişinin yakalandığını, kayıp ihbarı olan 22 kişinin bulunduğunu söyledi.

Dağlı, denetimlerde 38 ruhsatsız tabanca, 26 tüfek, 20 kurusıkı tabanca ve 1024 fişek ele geçirildiğini kaydetti.

Trafik birimlerince denetlenen 95 bin 729 aracın 23 bin 969'unun sürücüsüne idari para cezası uygulandığını aktaran Dağlı, abartılı egzoz, kural dışı modifiye ile sürücü belgesiz veya alkollü araç kullanma gibi nedenlerden 459 aracın trafikten men edildiğini vurguladı.

Dağlı, 20 şüphelinin tutuklandığı kaçakçılık ve narkotik operasyonlarında 27 bin 234 sentetik ecza hapı, 564 gram uyuşturucu, 35 uyuşturucu kullanma aparatı, 30 şişe sahte içki, 110 kilogram kaçak tütün, 268 bin makaron ele geçirildiğini anlattı.

Vali Dağlı, asayiş birimlerince yakalanan 3 DEAŞ üyesi hakkında adli işlem yapıldığını, 4 FETÖ üyesinin de tutuklandığını söyledi.

Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Sungurlu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda toplam 3 bin 453 hükümlü ve tutuklunun bulunduğunu belirten Dağlı, buradaki hükümlü ve tutukluları ziyarete gelenlere yönelik sorgulamalarda haklarında yakalama kararı bulunan 47 kişinin yakalandığını ifade etti.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla ortaya çıkan Kırım Kongo Kanamalı Ateş virüsü taşıyan keneler ve orman yangınları konusunda herkesi duyarlı davranmaya davet eden Dağlı, daha sonra Trafik Haftası kapsamında Valilik bahçesinde açılan stantları ziyaret etti.

Burada öğrencilerle stantları inceleyen Dağlı, Gazi Caddesi'nde oluşturulan uygulama noktasında durdurulan araçların sürücülerine de trafik güvenliğiyle ilgili bilgi içeren broşürlerden dağıttı.

Dağlı, yılın sürücüsü seçilen vatandaşlara da plaket verdi.

Programlara Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan da katıldı.