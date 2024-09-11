Çorum’da yeni eğitim öğretim yılı, kontenjan sıkıntısıyla başladı. Ulukavak Mahallesi’nde bulunan Ubeydi Gazi İlkokulunda 1. sınıf öğrencileri 47 kişilik sınıflarda ders işliyor. Durumdan şikayetçi olan veliler, tepki gösterdi.

ÇORUM HABER ihbar hattına ulaşan ve çocuğu Ubeydi Gazi İlkokulunda 1. sınıfa başlayan bir veli, 47 kişilik sınıfta öğretmenin öğrencileri toparlamakta zorlandığını, diğer şubelerde de sınıfların çok kalabalık olduğunu belirterek yetkililerden çözüm istedi.

Okul yönetimine ek sınıf açılsın talebinde bulunduklarını dile getiren veli, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ek sınıf açılması için çağrıda bulundu.