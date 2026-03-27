Çorum İl Sağlık Müdürlüğü ile bağlı sağlık kuruluşları tarafından toplumda işitme sağlığına yönelik farkındalığın artırılması amacıyla çeşitli çalışmalar hayata geçirildi. İl genelinde yürütülen faaliyetler kapsamında vatandaşlara hem teorik hem de pratik bilgilendirmeler yapıldı.

Gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde; birinci basamak sağlık kuruluşları, Sağlıklı Hayat Merkezleri ve hastanelerde vatandaşlara yönelik eğitimler düzenlenirken, bilgilendirici broşürler de dağıtıldı. Sağlık personelleri tarafından yapılan anlatımlarda, işitme kaybının erken dönemde tespit edilmesinin bireyin yaşam kalitesi, sosyal uyumu ve iletişim becerileri açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Özellikle yenidoğan döneminde yapılan işitme taramalarının hayati önem taşıdığına dikkat çekilerek, doğum sonrası gerçekleştirilen tarama programlarının aksatılmaması gerektiği ifade edildi. Ayrıca çocukluk ve yetişkinlik dönemlerinde de düzenli işitme kontrollerinin ihmal edilmemesi gerektiğinin altı çizildi.

Bilgilendirme çalışmalarında, yüksek sese uzun süre maruz kalmanın işitme kaybına yol açabileceği belirtilirken; kulaklık kullanımında ses seviyesine dikkat edilmesi ve gürültülü ortamlarda koruyucu ekipman kullanılması gerektiği vurgulandı. Uzmanlar, kulak sağlığını korumaya yönelik basit ancak etkili önlemlerin, ileride oluşabilecek kalıcı sorunların önüne geçmede kritik rol oynadığını ifade etti.

Muhabir: SELDA FINDIK