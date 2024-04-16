Alınan bilgiye göre Organize Sanayi Bölgesi’nde bir fabrikada kazan temizliği yapan Mehmet Ö.(42), Ali K.(53), Arslan K.(54), Ali Y.T.(30), Oğuzhan K.(45) ve Ümit Ç.(35), kazanın içinde fenalaşarak baygınlık geçirdi.

Durumu farkeden diger çalışanların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ile çok sayıda ambulans sevk edildi.

Azot gazından zehirlendiği belirlenen 6 işçi Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

İşçilerden Mehmet Ö.'nün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.