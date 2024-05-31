Çorum’da bir kozmetik mağazasında yaşanan izdiham nedeni ile mağazada alış veriş yapan müşteriler içerde mahsur kaldı.

Ünlü bir zincir kozmetik mağazasının indirim yapacağını duyan vatandaşlar mağaza önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Kalabalığın oluşturduğu izdihamı kontrol altına almak isteyen mağaza yetkilileri müşterileri gruplar halinde içeri almaya başladı.

Alış verişlerini tamamlayan müşterilerin çıkma anı geldiğinde dışarıdan mağazaya girişleri kontrol altında tutmak için kapatılan demir kepenk arıza yaptı.

Mahsur kalan müşterilerin kurtarılması için durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine mağazaya polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekibinin kepengin kırılması gerektiğini söylemeleri üzerine mağaza yetkilileri tamirci yardımı ile kepengin açtırılacağını belirterek itfaiyeyi reddetti.

Mahsur kalan müşteriler kapının tamiratının ardından mağazadan ayrılırken, yetkililer aynı yöntemle müşterilere hizmet vermeye devam etti.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK