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Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği’nde Op. Dr. Kübra Nur Kılıç ve Op. Dr. Mehmet Kılıç tarafından başarılı bir Akciğer Kanseri operasyonu gerçekleştirildi.

Sol akciğerinde kitle tespit edilen hastanın biyopsi sonucunun akciğer kanseri ile uyumlu sonuçlanması üzerine göğüs cerrahları Op. Dr. Kübra Nur Kılıç ve Op. Dr. Mehmet Kılıç tarafından sol üst lobektomi ameliyatı yapıldığı bildirildi.



Başhekim Doç. Dr. Sinan Zehir de hastayı ziyaret ederek hem geçmiş olsun dileklerini sundu hem de hekimleri kutladı. İlimizin tek üçüncü basamak sağlık merkezi olan Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bu nevi üst düzey operasyonların yapılmasında hekimlerin özverilerinin önemi ve değerine dikkat çeken Başhekim Zehir, “Tüm bölümlerde bütün hekimlerimize tıbbi cihaz ve uygun çalışma ortamı sağlanabilmesi için başhekimlik olarak desteğimiz artarak devam etmektedir. Hastamıza geçmiş olsun diyor ve acil şifalar diliyoruz” dedi.

Başarılı bir operasyon geçiren hasta ve refakatçisi de hekimler ile Başhekim Zehir’e hastanede sunulan sağlık hizmetinin niteliği için teşekkür etti.