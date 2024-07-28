İl Emniyet Müdürlüğü,  huzur ve asayişi pekiştirmek amacı ile kent merkezi ile 13 ilçede 380 personelin katılımıyla genel asayiş uygulaması yaptı.

Yol kontrollü, park ve bahçeler ile umuma açık işyerleri olmak üzere 60 sabit ve hareketli noktada yapılan uygulamalarda, 2346 şahıs sorgulandı, 972 araç kontrol edildi.

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Ekiplerce şüphe üzerine durdurulan şahıslardan 1 adet kurusıkı tabanca, 98 adet sentetik ecza elde edilirken, 29 araca toplam 192 bin 856 lira idari para cezası uygulandı. 2 araç trafikten men edildi.

Ayrıca kayıp olarak aranan bir kişi ve dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş cezası bulunan bir şahıs yakalanarak gerekli işlemler için polis mekezi amirliğine götürüldü.

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Editör: TUGAY GÖKTÜRK