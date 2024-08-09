Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ve Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu'yu makamında ziyaret etti.

Çorum’da Vakıflar Genel Müdürlüğü destekleriyle devam eden ve tamamlanan projelerin istişare edildiği görüşmede Sinan Aksu’nun talimatıyla tarihi İnayetullah ve Han Camii’nin restorasyonu kararlaştırıldı.

Vali Dağlı ve Başkan Aşgın, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürü Aksu’ya iki tarihi caminin restorasyonu konusuyla hiç zaman kaybetmeden talimat vermesi nedeni ile teşekkür etti.



Editör: RIFAT KARA