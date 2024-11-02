Yapılan açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre bölgemizin büyük bir bölümünde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Pazar gününden itibaren 5 ila 9 derece azalarak mevsim normalleri altına ineceği tahmin ediliyor. Pazar gününden itibaren etkilemesi beklenen soğuk havayla birlikte bölgemiz genelinde yağış bekleniyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, rakımı yüksek (1000 m ve üzeri) kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin edilmektedir. Meydana gelebilecek kuvvetli yağış ve fırtına ile tarımsal faaliyetler bakımından zirai don riskine karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahmin, meteorolojik değerlendirme ve erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir" denildi.

Önümüzdeki hafta başından itibaren Orta Karadeniz Bölgesi'ne bağlı il merkezlerinde gerçekleşmesi beklenen en yüksek ve en düşük hava sıcaklık değerleri ise şöyle:

Samsun 15/7, Tokat, 11/1, Amasya 13/1, Ordu 14/8, Kastamonu 11/-2, Çorum 10/-1, Sinop 16/8 derece.

Editör: İHA AJANS