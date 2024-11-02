Çorum'da bir güzellik merkezinde işlem yaptıran kadınlardan birinin yüzü birinin de kolu yanmıştı. Belediye ekipleri harekete geçti.

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Sağlık Müdürlüğü ekipleriyle birlikte güzellik merkezlerini denetledi.

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlık ve güvenliği için denetimlerine devam ediyor. İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte yapılan denetimlerde, biyomedikal cihaz ve teçhizatların sağlık açısından uygunluğu ve işyeri ruhsatı, sertifika, hijyen gibi belgelerin olup olmadığı kontrol edildi.