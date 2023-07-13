Kararlara göre, Çorum’da faaliyet gösteren kapalı, açık ve yarı açık eğlence yerlerinde müzik yayınının kış mevsiminde 10.00-23.00 saatleri arasında, yaz mevsiminde 10.00-24.00 saatleri arasında mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılabilmesine, yurt genelinde uygulanan liselere geçiş (LGS), üniversitelere giriş (YKS) ve Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sınavlarının yapılacağı merkezlerin yakın çevresinde şantiye faaliyetleri, müzik yayını, açık hava faaliyetlerinin ilgili sınavın yapılacağı tarihlerden 1 gün öncesinden sınav bitiş saatine kadar yapılamamasına, açık alanda elektronik olarak ses yükseltici (amfi, ses sistemi, megafon, hoparlör vb.) kullanılarak yapılan nişan, düğün, sünnet, mevlit, asker uğurlama, eğlenceli toplantılar vb. faaliyetlerden kaynaklanan gürültü seviyesinin çevreye rahatsızlık vermeyecek bir seviyede, özellikle faaliyetin yapıldığı yerden itibaren 100 metre çevresinde kesinlikle çevreye rahatsızlık vermemesi kaydıyla, ses düzeyi kontrol altında tutularak kışın hafta içi saat 23:00'e kadar, hafta sonu saat 24:00'e kadar, yazın ise hafta içi ve sonu en geç saat 24:00'e kadar sürdürülebilmesine, yukarıda belirtilen kararlar çerçevesinde gerekli denetimlerin görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İl-İlçe Emniyet Müdürlükleri, İl-İlçe Jandarma Komutanlıkları ve İl-İlçe Belediye Başkanlıkları tarafından yapılmasına oy birliği ile karar verdi.