Edinilen bilgilere göre, Kıratlı'nın arabası Çukurköy yol ayrımında bulundu. Cep telefonunu da araçta bırakan Kıratlı’dan o andan itibaren kendisine ulaşan olmadı.

Ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 38 yaşındaki Kıratlı her yerde aranıyor.

Evler, barakalar ve dağlık alanlar didik didik aranırken; Çorum’dan gelen AFAD ekipleri, komandolar, İskilip İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kenan Kıratlı’nın yakınları da çalışmalara katılıyor. Kayıp şahsın izine ulaşabilmek için bölgeye özel eğitimli köpekler de sevk edildi.

25 yaşındaki genç kız kayıp
25 yaşındaki genç kız kayıp
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Muhabir: NURDAN AKBAŞ