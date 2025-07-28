Edinilen bilgilere göre, Kıratlı'nın arabası Çukurköy yol ayrımında bulundu. Cep telefonunu da araçta bırakan Kıratlı’dan o andan itibaren kendisine ulaşan olmadı.

Ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 38 yaşındaki Kıratlı her yerde aranıyor.

Evler, barakalar ve dağlık alanlar didik didik aranırken; Çorum’dan gelen AFAD ekipleri, komandolar, İskilip İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kenan Kıratlı’nın yakınları da çalışmalara katılıyor. Kayıp şahsın izine ulaşabilmek için bölgeye özel eğitimli köpekler de sevk edildi.