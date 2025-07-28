Necla-Ahmet Akın'ın kızları Büşra Akın ile Bade-Yaşar Bıdak'ın oğulları Murak Bıdak dünyaevine girdi.

Güleryüz Düğün Salonu'nda düzenlenen görkemli bir düğün töreni ile evlatlarının mürüvvetini gören Akın ve Bıdak aileleri, misafirleri kapıda karşılayarak tebrikleri kabul etti.

Düğün töreninde Akın ve Bıdak aileleri çocuklarının bu mutlu gününde davetlilerle yakından ilgilenerek, kızları ve oğullarının mutlu bir beraberliğe adım attığı özel günün sevincini dostlarıyla paylaştı.

Davetliler, hem genç çiftin mutluluğuna ortak oldu hem de oyunlar eşliğinde unutulmaz bir gün yaşadı.