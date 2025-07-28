Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Mekke Sorumlusu Ahmet Daştanbek, hakkında sosyal medyada yayılan rüşvet iddialarına ilişkin yazılı bir basın açıklaması yayımladı. Daştanbek, iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirterek olayın perde arkasını detaylarıyla kamuoyuna sundu. Açıklamada “tamamen şeffaf şekilde gerçekleşmiş bir bağış süreci üzerinden şahsıma yönelik yürütülen bu kampanya bir iftira ve itibar suikastıdır” ifadelerine yer verildi.

Ahmet Daştanbek’in Basın Açıklaması:

"Son günlerde, şahsımla ilgili paylaşılan gerçek dışı ve iftira mahiyetinde birtakım bilgilerin kasıtlı bir şekilde yayılmaya çalışıldığı görülmektedir.

Söz konusu yayınlardaki açıklamalar gerçek dışı/iftira mahiyetinde çarpıtmalardan ibarettir.

2023 yılında, hayırsever bir kişi tarafından Mekke’deki ihtiyaç sahiplerine Ramazan kolisi ve sadaka dağıtılması amacıyla Uzman Turizm aracılığıyla 10.000 Amerikan doları gönderilmiştir. 270.000 USD dolar gönderilmesi gibi bir durum söz konusu değildir.

Daha önce disiplinsiz davranışları nedeniyle Başkanlığımız Mekke Umre Organizasyonundaki görevine son verilen ve sonrasında Uzman Turizm adına çalışmaya başlayan Mehmet Çığacı (taleplerine rağmen göreve tekrar alınması uygun görülmemiş ve bu sebeple şahsıma karşı husumet beslemeye başlamıştır), yanında tanımadığım bir kişiyle birlikte 10.000 USD’yi Umre Koordinasyon Merkezine teslim etmek üzere gelmiştir. Teslim sırasında muhasebe birimi kapalı olduğu için Mehmet ÇIĞACI, “eksik olmasın” diyerek paranın sayılmasını talep etmiş ve bu esnada izinsiz şekilde video kaydı yapmaya başlamıştır. Video çekimi fark edildiğinde kendisi uyarılmış, önce “video çekmediğini” söylemiş, ardından da “çeksem ne sakıncası var” demiştir. Bu konuda bir çekincem olmadığı için videonun silinmesine yönelik kendisine bir telkinim olmamıştır. Zaten kısa bir süre sonra o dönemdeki muhasebe görevlisi büroya gelmiş ve söz konusu meblağın muhasebe hesabına alındığına dair bir tutanak düzenlenmiştir. Bu tutanak Mehmet ÇIĞACI, yanındaki kişi ve muhasebe yetkilisi tarafından imzalanmıştır (tutanak, muhasebe görevlisi tarafından Ankara’ya götürülmüştür).

Gönderilen paranın bir kısmı, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere temin edilen yardım kolileri için Hacer Food isimli firmaya ödenmiştir. Bu koliler, aynı zamanda Mekke’de görevli sözleşmeli personelle birlikte ihtiyaç sahiplerine dağıtılmıştır. Paranın kalan kısmı da koli dağıtımı esnasında sadaka olarak verilmiştir.

Tamamen şeffaf bir şekilde gerçekleşen bir durum üzerinden şahsımı hedef alan karalama kampanyası ve itibar suikastı niteliğindeki bu tür dayanaksız, asılsız iddia ve yorumlar; Basın Meslek İlkeleri başta olmak üzere hiçbir etik ve ahlaki değerle bağdaşmadığı gibi kamuoyunu yanıltma amacı taşımaktadır.

Yayınlarda kişilik haklarımı zedeleyici, onurla sürdürdüğümüz kamusal hizmet ve çalışmalarımı hedef alan gerçek dışı iddialara yer verilmiş ve kamuoyunda yanlış algı oluşturmaya çalışılmıştır. Bu nedenlerle yapılan gerçek dışı ve iftiraya varan paylaşımların Anayasa ve Basın yasasına istinaden düzeltilmesi gerekmektedir.

Kamuoyunun doğru bilgilenme hakkına istinaden saygıyla sunulur."