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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince kent merkezi, ilçeler ve köylerde 3 aylık planlı çalışma kapsamında fuhuşa teşvik, aracılık ve zorla fuhuş yaptırma suçunu işledikleri tespit edilen O.K.(73), A.A.(28), D.B.(45), H.Ç.(57), A.A.(45), Y.M.(69), Y.A.(519 ve E.O.(37), sabah saatlerinde 20 ekip ve 52 polisin katıldığı operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan 8 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Konu ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Kamu sağlığının ve ahlakının korunması, fuhuşun ve sağlıksız ortamlarda cinsel ilişkinin önlenmesi amacıyla yapılan üç aylık planlı ve projeli çalışmada, 8 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edilmiştir” denildi.