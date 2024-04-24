Fırıncılar Odası'ndan edinilen bilgilere göre fırıncılar sektörde yaşanan kalifiyeli eleman sıkıntısı nedeniyle fırınların pazar günü kapalı olması için toplantı yaptı.

Toplantıda bütün fırıncılar aynı görüşte olmadığı için pazar günü taze ekmek çıkarmama kararının alınamadığı öğrenildi ve vatandaşların pazar günü de taze ekmek alabileceği ifade edildi.

Fırıncıların çalışma şartlarının iyileşmesi için çalışmaların sürdürürüldüğü şayet fırıncılar arasında anlaşmaya varıldığı takdirde Çorum'da da haftanın bir günü izin uygulamasının başlayacağı öğrenildi.

Karar çıksaydı kentte pazar günleri fırınlarda ekmek üretimi olmayacaktı. Halk Ekmek ve pideciler ise pazar günleri açık olmaya devam edecekti.