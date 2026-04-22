Çorum’da evlilik hazırlığı yapan çiftler için heyecan verici bir organizasyon başlıyor. 23-26 Nisan 2026 tarihleri arasında düzenlenecek Evlilik Fuarı, ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

23-26 Nisan tarihleri arasında Çorum Fuar Alanı’nda gerçekleştirilecek fuar, gelinlikten damatlığa, düğün organizasyonlarından fotoğrafçılığa, mobilyadan beyaz eşyaya kadar evlilik sürecine dair tüm ihtiyaçları tek çatı altında buluşturacak. Sektörün önde gelen firmalarının katılım sağlayacağı organizasyon, hem katılımcı firmalar hem de ziyaretçiler için önemli fırsatlar sunacak.

Dört gün boyunca sürecek etkinlik, yeni evlenecek çiftlere ilham kaynağı olurken, firmalara da yeni iş bağlantıları kurma ve ürünlerini geniş kitlelere tanıtma imkânı sağlayacak.

Evlilik planı yapan çiftler başta olmak üzere tüm vatandaşlar fuara davet edildi.