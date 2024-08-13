Çorum'un Bayat ilçesinde 1 kişi tabancayla vurularak yaralandı.

Alınan bilgiye göre ilçeye bağlı Kunduzlu Köyü’nde ikamet eden Cemal K.(69), eşi ile birlikte traktörle araziden döndüğü esnada görmediği kişi ya da kişilerin silahlı saldırısı sonucu yaralandı.

Durumun ihbarı üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vücuduna isabet eden tabanca mermisi ile yaralanan Cemal K., ambulansla Bayat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralı burada yapılan müdahalenin ardından Çorum hiti Üniversitesi Erol Oçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Jandarma şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK