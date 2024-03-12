Ramazan ayı boyunca çeşitli camilerde teravih namazlarının farklı makamlarda kıldırılmak suretiyle, ibadetin daha ruhani bir neşve içerisinde ifa edilmesini sağlamak amacıyla sürdürülen bir Osmanlı geleneği olan Enderun Usulü Teravih Namazının kılınacağı camiler Çorum İl Müftülüğü tarafından belirlenmişti.

İlk olarak Abdi Bey Camii’nde başlatılan cumhur müezzinliği eşliğinde Enderun Usulü Teravih Namazı geleneğine vatandaşların ilgisi yüksek oldu.

Eğitimli ve güzel sesli müezzinler tarafından Ramazan'ın ruhuna uygun, namazın huşu ve coşkusunu artırıcı bir şekilde okunan ilahilerle süslenen teravih namazlarında camiyi dolduran erkek ve kadın cemaat, duygu yoğunluğu yaşadı.

Yatsı ve Vitir namazı ile birlikte teravihin her 4 rekatında farklı olmak üzere 7 çeşit makamda 5 din görevlisi tarafından kıldırılan namazlarla cemaat farklı bir manevi atmosfer içine girdi.

Hicaz, Saba, Acemaşiran, Uşşak, Nihavent, Rast ve Evc makamlarının ilahilerle uygulandığı Enderun teravihi, Ramazan boyunca her hafta başka bir mahalle camiinde yaşatılacak.

Çorum’da Enderun usulü teravih namazı 18 Mart Pazartesi günü Fatih Sultan Mehmet Camii’nde, 20 Mart Çarşamba günü Buhara Camii’nde, 25 Mart Pazartesi günü Hz. İbrahim Camii’nde, 27 Mart Çarşamba günü Ölçek Camii’nde, 1 Nisan Pazartesi günü Orta Kapaklı Hz. Ebubekir Camii’nde ve 8 Nisan Pazartesi günü Akşemsettin Camii’nde kılınacak. (Haber Merkezi)

Editör: RIFAT KARA