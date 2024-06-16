Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT tarafından emekli vatandaşlara yönelik başlatılan kargo indirimi kampanyası hakkında açıklamalarda bulundu.

Posta, kargo, bankacılık ve e-ticaret alanlarında ülkenin dört bir yanında faaliyetlerini sürdüren PTT ile emekli vatandaşlar için özel bir kampanya başlatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Tüm emekli vatandaşlarımız, kargo gönderimlerinde yüzde 20 indirim fırsatından yararlanabilecekler" ifadelerini kullandı.

Emekliler Yılı'na Özel İndirim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2024 yılının "Emekliler Yılı" olarak ilan edildiğini hatırlatan Bakan Uraloğlu, "Biz de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak emeklilerimize yönelik kampanyalarımıza devam ediyoruz. Trenlerde ve şehirlerarası otobüslerde emeklilerimize yönelik indirim kampanyalarına devam ediyoruz. Şimdi de PTT tarafından emekli vatandaşlarımıza yönelik standart taşıma ve adrese teslim hizmetlerde ayda en fazla 5 adet olmak üzere yurtiçi varışlı kargo gönderimlerinde yüzde 20 indirim kampanyası başlattık. Kampanyadan yararlanmak isteyen emekli vatandaşlarımız, PTT iş yerlerine gelerek T.C. kimlik numaralarını ibraz etmeleri halinde indirimden faydalanabilecekler." dedi.

Kampanya detayları

PTT'nin başlattığı bu kampanya, emekli vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacak. Emekliler, her ay en fazla 5 adet yurtiçi varışlı kargo gönderiminde yüzde 20 indirimden faydalanabilecek. Kampanyadan yararlanmak isteyen emeklilerin yapması gereken tek şey, PTT iş yerlerine giderek T.C. kimlik numaralarını ibraz etmek.

Nasıl Yararlanabilirsiniz?

Bakan Uraloğlu, kampanya ile ilgili detaylı bilgilere PTT'nin resmi internet sitesi üzerinden veya PTT iş yerlerinden ulaşılabileceğini de belirtti. Emekli vatandaşlar, PTT şubelerine giderek gerekli bilgileri öğrenebilir ve kampanyadan nasıl yararlanacakları konusunda detaylı bilgi alabilirler.

Diğer İndirimler Devam Ediyor

PTT'nin sunduğu bu yeni kargo indirimi kampanyası, emekli vatandaşlara yönelik devam eden birçok indirimin bir parçası. Trenlerde ve şehirlerarası otobüslerde emeklilere sağlanan indirimler de devam ediyor. Bu kampanyalar, emeklilerin yaşam standartlarını yükseltmek ve onlara ekonomik anlamda destek sağlamak amacıyla yürütülüyor.

Kampanya Süresi ve Şartları

Kampanyanın ne kadar süreyle devam edeceği konusunda henüz bir bilgi verilmedi. Ancak, emekli vatandaşlar kampanyanın süresi boyunca her ay 5 adet kargo gönderiminde yüzde 20 indirimden yararlanabilirler. Kampanyanın süresi ve detayları hakkında daha fazla bilgi almak için PTT'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilir veya PTT iş yerlerinden bilgi alabilirsiniz.