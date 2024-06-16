Belediye, Kurban Bayramı’nda vatandaşların huzur içerisinde bayram geçirebilmesi amacıyla iş başında. Bugün ve yarın otobüsler ücretsiz vatandaşlara hizmet sunuyor.

Öte yandan Kurban Bayramı’nda Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün yanı sıra, Zabıta Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, Mezarlıklar Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler de bayram boyunca görev başında olacak.

Bayramın huzur içerisinde yaşanması için Çorum Belediyesi olarak her türlü önlemi aldıklarını ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Bayram boyunca yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluk durumunda 153 veya (0364) 333 03 33 numaralı çağrı merkezini arayabilirler. Bayramda tüm birimlerimizle hemşehrilerimizin yanında olacağız.” dedi.