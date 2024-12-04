M.Y. (64) ve eşi N.Y'nin (67), telefonda kendisini savcı ve polis olarak tanıtan kişiler tarafından yaklaşık 5 milyon lira dolandırıldıkları yönündeki ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

Kimlikleri ve adresleri tespit edilen şüpheliler E.K. (34) ve Ö.Ü. (23) takibe alındı. Teknik ve fiziki takibin ardından E.K. ve Ö.Ü'nün İstanbul'daki evlerine operasyon düzenlendi.

Şüphelilerden Ö.Ü. evinde, E.K. ise kaldığı rezidanstan yan daireye kaçmaya çalışırken yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için İstanbul'dan Çorum Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Şüpheliler Emniyet’teki işlemlerinin ardından Adliye’ye sevk edildi.