“Samsak Döveci” türküsüyle tüm Türkiye’nin tanıdığı ve sevdiği genç sanatçı Elif Buse Doğan, salonu dolduran 7’den 70’e herkese unutulmaz anlar yaşattı.

Konserde sevilen şarkılarını seslendiren genç sanatçı Elif Buse Doğan, mekân değişikliği ve gecikmeye rağmen salonu dolduran Çorumlulara teşekkür etti.



AŞGIN, GENÇLERE KONSER MÜJDESİ VERDİ

Sanatçıya çiçek ve plaket takdim etmek üzere sahneye gelen Başkan Aşgın, gençlerin bayramını tebrik etti. Elif Buse Doğan ve ekibini kutlayan Başkan Aşgın, gençlere yeni konserin müjdesini verdi.

Gençlerin sevdiği sanatçılarla konserlere devam edeceklerini söyleyen Başkan Aşgın, 23 Mayıs Salı günü Kadeş Barış Meydanı’nda Ali Kınık konseri yapacaklarını açıkladı.