Vali Ali Çalgan, incelemeleri kapsamında Çepni İlkokulu, Fen Lisesi Spor Salonu, Çorum Belediyesi Prof. Dr. Hayreddin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi halı saha, Başöğretmen Anadolu Lisesi halı saha, Şehit Öğretmen Fatih Tekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Atölye Binası, Yatılı Bölge Ortaokulu, Tanyeri İlkokulu, Silmkent TOKİ İlkokulu ile Spor Lisesi Spor Salonu ve Halı Saha’yı ziyaret etti.

İncelemeler sırasında Vali Ali Çalgan’a Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cemal İbrahim Yalçın ve ilgili kurum yetkilileri eşlik etti.

“EĞİTİM YATIRIMLARIMIZI YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ”

İncelemelerin ardından değerlendirmelerde bulunan Vali Çalgan, Çorum’un eğitim altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek, çocukların ve gençlerin daha modern, güvenli ve nitelikli eğitim ortamlarına kavuşmasının en büyük öncelikleri arasında yer aldığını ifade etti.

Vali Çalgan, “Bu anlayışla eğitim yatırımlarımızı yakından takip ediyor, ilimiz genelindeki çalışmaların planlanan takvim içerisinde tamamlanması için süreci titizlikle değerlendiriyoruz.” dedi.

Eğitim yatırımlarının yalnızca yeni okul binalarından ibaret olmadığını ifade eden Vali Çalgan, “Okullarımızın fiziki şartlarının iyileştirilmesi, spor alanlarının artırılması, atölye ve diğer eğitim birimlerimizin geliştirilmesi de eğitim kalitemizi doğrudan etkiliyor. Merkez ve ilçelerimizde ihtiyaçları dikkate alarak eğitim altyapımızı bütüncül bir anlayışla güçlendirmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.



Vali Çalgan, yatırımların hayata geçirilmesinde emeği geçen kurumlara, eğitim yöneticilerine ve hayırseverlere teşekkür ederek, “Amacımız, öğrencilerimizin geleceğe daha güçlü ve donanımlı şekilde hazırlanabilecekleri eğitim ortamlarını oluşturmak. Çorum’un eğitim alanındaki ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz.” diye konuştu.

1,68 MİLYARLIK EĞİTİM YATIRIMI

İl Millî Eğitim Müdürlüğü İnşaat ve Emlak Şube Müdürlüğü verilerine göre, 2026 yılı yatırım programında tamamlanan, yapımı devam eden ve ihale aşamasında bulunan eğitim yatırımları ile güçlendirme çalışmalarının toplam tutarı 1 milyar 685 milyon 374 bin 298 lira olarak belirlendi.

2026 yılında İskilip Azmimilli İlkokulu 12 derslik olarak yeniden yapılırken, Sungurlu Kağıt Anaokulu 8 derslik kapasitesiyle tamamlandı.

Yapımı devam eden projeler kapsamında 16 derslikli Çepni İlkokulu, 12'şer derslikli Silimkent TOKİ İlkokulu, Yatılı Bölge Ortaokulu, Tanyeri İlkokulu, Bayat Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ve Osmancık Gemici İlkokulu’nun yanı sıra 8 derslikli Oğuzlar Ortaokulu ile Şehit Öğretmen Fatih Tekin MTAL Atölye Binası'nın yeniden yapım çalışmaları sürdürülüyor.

SPOR ALTYAPISI DA GÜÇLENDİRİLİYOR

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Çorum Valiliği arasında yapılan protokol kapsamında Fen Lisesi ve Spor Lisesi için 250 kişi kapasiteli iki spor salonunun yapımı devam ederken, ilimiz merkez ve ilçelerinde 20 halı sahanın yapımı devam etmektedir.

Ayrıca Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Çorum Belediye Başkanlığı arasında yapılan protokol kapsamında Sultan Abdülhamit Han Ortaokulu ile Yunus Emre Ortaokulu için yapılacak 250 kişi kapasiteli iki spor salonunda sözleşme aşamasına gelinirken, Çorum merkezde 11 okul bahçesine halı saha yapımına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Yapımı devam eden işlerin toplam yatırım tutarının 879 milyon 782 bin 421 lira olduğu bildirildi.

YENİ YATIRIMLAR İHALE AŞAMASINDA

Çorum’da eğitim altyapısının geliştirilmesine yönelik yeni yatırımlar da ihale aşamasına geldi. Albayrak İlkokulu, 23 Nisan Ortaokulu, Şehit Emin Güner MTAL ve Kargı MTAL’ın yeniden yapılması planlanıyor.

Buharaevler MTAL Kız Pansiyonu, Osmancık YBO Pansiyon Binası, Mecitözü YBO Pansiyon Binası, Mecitözü Atatürk Ortaokulu ve Alaca Öğretmenevi’nde ise güçlendirme çalışmaları devam etmektedir.

İhale aşamasındaki yatırımların toplam tutarı 750 milyon 551 bin lira, güçlendirme çalışmalarının toplam tutarı ise 95 milyon 282 bin 388 lira olarak açıklandı.

60 OKUL VE KURUMDA BAKIM-ONARIM

Eğitim yatırımlarının yanı sıra Çorum merkez ve ilçelerinde 60 okul ve kurum binasında bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Çalışmaların toplam maliyetinin 49 milyon 835 bin lira olduğu bildirildi.