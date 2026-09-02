Program kapsamında eğitim yardımı başvuruları başladı. Belediye’nin internet sitesi üzerinden online yapılacak başvurular 19 Eylül 2026 tarihine kadar sürecek.

Eğitim yardımından, ailesi Sungurlu’da ikamet eden ve şehir dışında örgün öğretim programlarına kayıt yaptıran öğrenciler ile 2026-2027 eğitim öğretim yılında program kapsamında belirlenen şartları taşıyan öğrenciler yararlanabilecek.

Başvuru yapmak isteyen öğrencilerin, belirtilen tarihler arasında gerekli işlemleri belediyenin resmi internet sitesi üzerinden tamamlamaları gerekiyor.

Hilal Kart Eğitim Yardımı Programı ile öğrencilerin eğitim masraflarına katkı sağlanması ve ailelerin eğitim sürecindeki ekonomik yükünün hafifletilmesi hedefleniyor.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ