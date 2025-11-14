Mustafa T. İdaresindeki 34 DAK 545 plakalı otomobil, Harın T. idaresindeki 19 AH 332 plakalı otomobil, Hamza A. yönetimindeki 55 ASR 61 plakalı cip ve Serhat Ş.’nin kullandığı 19 HS 544 plakalı otomobil, Çorum’dan Sungurlu istikametine seyir halindeyken Kırankışla Köyü mevkiinde yoğun dolu yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda birbirine çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Öte yandan Çorum-Sungurlu kara yolunun 10. kilometresinde, Tevfik Ö. idaresindeki 19 ADR 483 plakalı otomobilin kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak kaza yaptığı öğrenildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.