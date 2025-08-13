Trendyol Süper Lig ve 1.Lig’de yeni sezonun başlaması ile birlikte Digitürk yayını yapan kıraathane ve restoranlar fahiş fiyat nedeni ile ülke genelinde protestoya başlamıştı. 2 gündür Ankara, Bursa, Eskişehir, İstanbul başta olmak üzere birçok ilde işletme sahipleri işyerlerinin camına “ Digitürk’ün fahiş fiyat politikasından dolayı maç yayını verilmemektedir” yazılı pankart astı.

Bu protesto uygulamasına Çorumlu işletme sahipleri de katıldı. Yıllardır maç yayını vererek müşterilerine futbol keyfi sunan işletme sahipleri bugün itibari ile “ Digitürk’ün fahiş fiyat politikasından dolayı maç yayını verilmemektedir” yazılı pankartı işyerlerinin camlarına asarak yayıncı kuruluşun uyguladığı fahiş fiyat uygulamasını protesto ettiler.

Futbol tutkunu vatandaşlar yaşanan bu gelişme sonrası gazetemizi arayarak Digitürk firmasının bu sorunu en kısa zamanda çözmesi yolunda şikayetlerini dile getirdiler.