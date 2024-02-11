Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, coğrafi işaret alan Yanıç Böreği’nin mutlaka tadılması gerektiğini ve böreğin özellikleri hakkında bilgiler verdi.

ALACA YANIÇ BÖREĞİ

Alaca’nın Yanıç Böreği hakkında paylaşılan bilgiler şöyle: “Coğrafi işaretli ürünlerimizden Alaca Yanıç Böreği; buğday unu, su, tuz ile hazırlanan hamurun içerisine iç harcı konularak pişirilmesi suretiyle Çorum ili Alaca ilçesinde üretilen, mayasız olarak hazırlanan bir hamur işidir. Çorum ili Alaca ilçesinin yemek kültüründe önemli bir yere sahip olan Alaca Yanıç Böreği özellikle kahvaltılarda olmak üzere günlük öğünlerde tüketimin yanı sıra; düğün, bayram, festival gibi özel günlerde de ikram edilir.

Alaca Yanıç Böreği hazırlanması ve pişirilmesi aşamaları ustalık becerisi gerektirir. Özellikle ürünün iki yüzünün de eşit olarak pişirilmesi ve iç harcının hazırlanmasında ustalık becerisi önemli bir yer tutar. Bu sebeplerle; Alaca Yanıç Böreğinin üretildiği, Çorum ili Alaca ilçesi ile ün bağı bulunur.” (Haber Merkezi)

Editör: KEMAL YOLYAPAR