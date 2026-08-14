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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan çarpışmanın etkisiyle savrulan cipin çarptığı sinyalizasyon lambası ve trafik levhası ile orta refüjde bulunan tretuvar taşları zarar gördü.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü E.D., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, H.S. idaresindeki 19 HS 345 plakalı cip ile E.D’nin kullandığı 19 AHC 650 plakalı motosiklet, Gazi Caddesi Atatürk Lisesi önünde çarpıştı.

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